الأهلي يتوصل إلى اتفاق لضم لاعب ساو باولو والإعلان خلال ساعات

كلا الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظيرتها إدارة نادي ساو باولو البرازيلي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر رينالدو دا سيلفا.

التقارير أشارت إلى أن كلا الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي يقضي برحيل اللاعب إلى الدوري السعودي للمحترفين لخوض تجربة جديدة مع الراقي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن الصفقة وانضمام اللاعب بشكل رسمي ونهائي للأهلي.

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وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات استمرت على مدار الأسبوع الماضي حتى توصلت جميع الأطراف إلى نقطة اتفاق نهائية.

المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق، كان قد طال الإدارة بدعم الفريق بلاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر، حيث لم يتم تعويض رحيل محمد عبدالشافي الذي رحل لنادي الزمالك.

وفي إطار أخر، وقعت إدارة النادي عقوداً احترافية جديدة مع عدد من اللاعبين الشباب المصعدين لصفوف الفريق الأول، وهم: عبد العزيز نور، وبدر الجهني، وبدر منشي.