تأهبًا للانتقالات الصيفية .. الأهلي يتعاقد رسميًا مع صفقة عالمية من الدوري الإيطالي!

تعرف على صفقة الأهلي العالمية الجديدة

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن التعاقد مع البريطاني لي كونجرتون، ليكون مديرًا رياضيًا للنادي، وذلك تأهبًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستكون نارية.

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وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع لي كونجرتون، تماشيًا مع استراتيجية النادي لمواكبة مسيرة التحول في القطاع الرياضي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعمل لي كونجرتون في أكثر من منصب إداري بأندية إنجليزية وألمانية وإيطالية أسكتلندية، حيث عمل كمدير للكشافين في نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2004 حتى 2011، ثم المدير التقني في هامبورج الألماني من 2011 حتى 2014.

كما تولى لي كونجرتون منصب المدير الرياضي في نادي ساندرلاند الإنجليزي، ومدير التعاقدات في سندرلاند الإنجليزي خلال الفترة من 2014 حتى 2016، ومدير التعاقدات في نادي سيلتيك الأسكتلندي، ومدير التعاقدات في ليستر سيتي الإنجليزي ومديرًا للكرة بنادي أتالانتا الإيطالي.

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ومن المتوقع أن يلعب كونجرتون دورًا محوريًا في تعاقدات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لخبرته الكبيرة في هذا الملف.

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