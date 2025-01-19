الأهلي يستعيد الثنائي المصاب قبل مباراة الاتفاق .. ورغبة يايسله تحسم مصير محمد المجحد "نهائيًا"!

الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق في الجولة 16 من دوري روشن..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة الاتفاق، على ملعب إيجو، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 26 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 14 نقطة، بينما يأتي الاتفاق، في المركز الحادي عشر، برصيد 18 نقطة.

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وذكر "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم"، بأن الأهلي استعاد الثنائي أليكساندر جوميز وعلي مجرشي، بعد تعافيهما من الإصابة خلال الفترة الماضية، والتي أبعدتهما عن لقاء الخلود، الذي شهد خسارة الراقي بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل، قررت إدارة الأهلي، تسجيل اللاعب محمد المجحد، في قائمة الفريق، التي تشارك في مباراة الاتفاق، بعد التعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والتي أجرى على إثرها عملية جراحية، في الموسم الماضي، ليتم استبعاده من القائمة، في النصف الأول من الموسم الجاري.

وجاءت عودة المجحد لقائمة الأهلي، بناءً على طلب ماتياس يايسله، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب، الذي قد يمثّل حلًا فعالًا في حال غياب الإيفواري فرانك كيسييه أو البرازيلي أليكساندر.

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وانتقل محمد المجحد إلى صفوف الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من الفتح، فيما خاض اللاعب 101 مباراة في دوري المحترفين السعودي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.