رسميًا | الاتفاق يُعلن ضم وليد أزارو من الأهلي

انتهت قصة المهاجم المغربي مع العملاق المصري

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا تعاقده مع وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى عام 2022، ولم يُكشف عن قيمة الصفقة المالية لكن المصادر الصحفية قدرتها بـ700 ألف دولار أمريكي.

المهاجم المغربي كان قد ارتدى قميص الاتفاق معارًا من ناديه المصري خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد لعب معه 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف، ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حال دون استمرار تلك المسيرة الناجحة.

وحاول الاتفاق تمديد عقد أزارو ليُنهي معهم الدوري السعودي بعد استئنافه في أغسطس الماضي، لكن خلافًا ماليًا جعل اللاعب يرفض تلك الخطوة ويُنهي إعارته في الـ30 من يونيو الماضي.

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رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان رافضًا تمامًا لعودة أزارو للفريق لكن لجنة التخطيط كانت ترغب في تجديد عقده وإعارته مجددًا، ورغم رحيل السويسري وقدوم بيتسو موسيماني إلا أن أزارو فضل الرحيل نهائيًا عن القاهرة.

وأعلن الاتفاق أن أزارو وقع عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي بعدما تجاوز الفحوصات الطبية المعتادة بنجاح.

📸 لقطات مصورة من حفل التوقيع مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو مع نادي #الاتفاق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث..#فريق_واحد_حلم_واحد pic.twitter.com/K3hSzVChX6 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 16, 2020