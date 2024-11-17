انظروا إلى الاتحاد! .. نجم الأهلي السابق يرد على اتهام الجماهير بغياب دعم الأساطير للاعبين قبل الهبوط

الكشف عن سر مفاجئ في موسم الهبوط..

كشف مصطفى بصاص، نجم الأهلي السابق، عن السبب وراء غياب أساطير النادي عن دعم اللاعبين في موسم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، ردًا على اتهامات الجماهير.

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وهبط الأهلي للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلال المركز قبل الأخير في موسم 2021-2022، فيما لعب الراقي موسمًا واحدًا في دوري يلو، قبل أن يتوج باللقب، ويعود إلى دوري روشن، في موسم 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بصاص، عبر بودكاست (طابة)، إن جماهير الأهلي يحق لهم توجيه ذلك الاتهام، إلا أن الإدارة كانت تمنع نجوم النادي القدامى من دخول الملعب وحضور تدريبات الفريق.

وأضاف "إذا نظرنا إلى الاتحاد، فإنه عندما يكون الفريق في وضع صعب، نشاهد الأساطير يحضرون التدريبات من أجل دعم اللاعبين، مثل محمد نور، أسامة هوساوي، حمد المنتشري، مناف أبو شقير، صالح الصقري، كما نشاهد شخصيات كبرى يدعمون الفريق في المباريات، ولكن هذا لا يحدث في الأهلي، لأنهم (ما كانوا يدخلون أحدًا الملعب)".

وتابع بصاص "هناك أسماء كبرى في الأهلي، مثل تيسير الجاسم، حققوا بطولات، وعندما تدخل غرفة الملابس تشاهد صورهم، وبالتالي فإن حضورهم يؤثر على اللاعبين، وأنت كلاعب عندما تجلس مع اسم كبير، تستطيع الاستفادة منه ولو بكلمة، ولكنهم كانوا يكتفون بجلب أناس معينين (حولهم) في التدريبات، وإذا أراد عضو شرف الحضور أن تقديم الدعوى للاعب سابق "والله ممنوع"، ماذا أفعل؟ كنت أتواصل مع لاعبي الفريق وقتها، مثل غريب والسومة والمقهوي والمسيليم، وأقول لهم "شدوا حيلكم".

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وتحدث بصاص عن موسم الهبوط، قائلًا إن الأهلي هبط بمستويات اللاعبين، الذين يستحقون اللوم في تلك الفترة، كما هُبّط من عمل الإدارة، صحيح أن الهبوط لم يكن نية الإدارة، ولكن حدث بسببها".