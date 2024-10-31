"هذا اللاعب السعودي أفضل من محرز" .. نجم الأهلي السابق: الاتحاد فريق غريب، محمد نور هددني بالموت ورفضت عرضًا من الهلال

تصريحات مثيرة وجدلية قبل ديربي جدة

وصف عبدول نداي نجم الأهلي السابق فريق الاتحاد بالغريب، مشيرًا إلى أن محمد نور هدده ذات مرة بالموت، وذلك خلال تصريحاته المثيرة والجدلية لقناة العربية السعودية.

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المهاجم السنغالي أجاب على عدة أسئلة سريعة خلال حواره مع العربية، موضحًا أنه رفض عرضًا من الهلال للانضمام له، حيث قال "تحدي معي خالد التيماوي حول الانتقال للهلال، قال لي أن الرياض أفضل من جدة والهلال أكبر أندية السعودية وأفضلها، وأبلغته أنني سأفعل لو انتقل الأمر محمد للهلال سأنضم للهلال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الذي لعب للأهلي في آخر سنوات التسعينات كشف أن هدفه في الهلال منحه سيارة مرسيدس قُدمت له من الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، بقوله "لا أنسى أبدًا هدفي ضد الهلال، وجدت الجمهور متواجد عند بيتي حتى الساعة الخامسة فجرًا، وفي اليوم التالي طلبني الأمير محمد في مكتبه وسألني عما أريده ليُلبيه، قلت له لا شيء، فأعطاني ظرف به مفتاح سيارة مرسيدس، تساءلت "كل هذا لأجل هدف، ما الذي سيحدث إن فزت بالبطولة".

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وكشف نداي عن حادثة مع محمد نور، بقوله "الاتحاد فريق غريب، لديه بعض الأشياء التي لا أحبها، أنا أعلم وهم يعلمون ولكنني لن أتحدث. الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم بل بأشياء أخرى. محمد نور قال لي مرة أنني سأموت إن سجلت وردد عليه بأن الله من يحدد ذلك. وأحمد الدوخي قالي لي مرة سأكسر قدمك لو راوغتني".

وأتم نداي بالتأكيد على أن رياض محرز ليس اللاعب المناسب للأهلي، مضيفًا "الأهلي بحاجة لتغيير عديد الأشياء، بعض اللاعبين جاؤوا لمجرد الحصول على المال، بالنسبة لي محرز لاعب جيد ولكن ليس للأهلي، أعتقد أن عبد الكريم دراسي أفضل للأهلي وأكثر أهمية من محرز، عليهم إيجاد لاعبين يموتون من أجل الأهلي وليس مجرد أسماء، والفارق كبير".