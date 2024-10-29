"أجانب الأهلي ليسوا من اختياري" .. يايسله ردًا على لوران بلان: لديك تشكيل لا يدعو للشكوى إطلاقًا!

ماتياس يايسله لا يتأخر في الرد..

رد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على شكوى نظيره الفرنسي لوران بلان، مدرب فريق الاتحاد، قبل ديربي جدة المرتقب.

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الأهلي يحل ضيفًا على الاتحاد، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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واشتكى بلان بأن النادي الأهلي، حصل على وقتٍ أكبر لـ"الراحة" من فريقه، قبل الديربي؛ حيث لعب العميد مباراة ضد الجندل، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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يايسله قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل المباراة: "لو كنت أملك نفس قائمة الاتحاد؛ فلن أعاني من ضغط المباريات"، معتبرًا أن العميد يملك عددًا كبيرًا من اللاعبين الجاهزين، وهو ما يساعدهم على التدوير.

وعن قائمة الأهلي.. أشار المدير الفني الألماني إلى أنه جاء للراقي، في نهاية الميركاتو الصيفي "2023"؛ لذلك.. لم يقم باختيار اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم، والمستمرين في صفوف الفريق - حتى الآن -، مع عدم قدرته على إجراء تغييرات عليهم في العام الحالي؛ لعدم وجود دعم مالي.

وبخصوص ديربي جدة.. أكد ماتياس يايسله على أنه يملك خطة واضحة للفوز على الاتحاد، مثلما فعل في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ ولكنه لن يتحدث عنها أمام وسائل الإعلام.

وفي النهاية.. دافع يايسله عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، المنضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من الفريق المحلي برينتفورد؛ قائلًا: "إنه لاعب كبير.. قدّم مستويات رائعة في (البريمييرليج)، وننتظر منه نفس الأمر، في الدوري السعودي للمحترفين".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد "الوصيف"، و13 نقطة عن الهلال "المتصدر".