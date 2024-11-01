"يعملون في الأهلي ولا يشجعونه مثل النصر" .. تعليق مثير للجدل من تركي العجمة بعد الهزيمة في ديربي جدة!

العجمة يُثير الجدل بشأن العاملين داخل الأهلي!

خرج الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج "كورة روتانا" بتعليق مثير للجدل، بشأن هزيمة الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس الخميس.

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وفاز الاتحاد على الأهلي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال العجمة خلال برنامجه: "الأهلي مشكلته هي نفس مشكلة النصر، الأشخاص الذين يعملون بالنادي الآن، إما شخص يحب الأهلي ولا يفهم كرة، أو شخص يفهم كرة ولا يُشجع النادي".

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وأضاف: "الدليل على ذلك رحيل آلان سان ماكسيمين وهيثم عسيري، ولا يوجد مشكلة والرد هو سنعوض في الشتوية، ومتأكد أن هناك أشخاص لا يُبالون داخل الأهلي بعد الهزيمة في الديربي".

واختتم العجمة تصريحاته قائلًا: "لكن الأهلاوي الحقيقي تجده حزينًا جدًا، ولا أعني أنهم لا يحبون الأهلي، ولكن الأمر مجرد وظيفة بالنسبة لهم فقط، وهذه مشكلة كبيرة، وهذا ما يحدث أيضًا داخل النصر".