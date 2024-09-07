بعد شد وجذب مع الاتحاد .. الأهلي يستسلم في أزمة "الجوهرة المشعة"!

الأهلي يبحث عن حل لأزمة مباراة بيرسبوليس

استسلمت إدارة الأهلي في الأزمة الدائرة مع الاتحاد منذ أيام، بسبب الصراع على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليبدأ في اتخاذ خطوة رسمية لإنهاء المشكلة.

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وكان الأهلي متمسكًا بإقامة مباراته ضد بيرسبوليس يوم 16 سبتمبر الجاري في دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الجوهرة المشعة، ولكن في نفس الوقت أعلنت رابطة دوري المحترفين، عن إقامة مباراة الاتحاد ضد الوحدة على نفس الملعب يوم 15 من نفس الشهر، أي قبل 24 من المواجهة، وهو الأمر الذي يُخالف لوائح الاتحاد الآسيوي، الذي يشترط تسليمه الملعب قبل المباراة بـ48 ساعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الأهلي قامت بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تأجيل مواجهة بيرسبوليس يومًا واحدًا، لتقام يوم 17 على ملعب الجوهرة المشعة.

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وأضافت الصحيفة أن الأهلي أخطر الاتحاد الآسيوي بخيار آخر، وهو إقامة المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل لتقام في نفس موعدها.

والاتجاه داخل الاتحاد الآسيوي هو أن تقام المباراة في موعدها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفقًا لما أكدته الصحيفة.