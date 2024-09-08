بيان رسمي يورط الرابطة .. الأهلي يعاند الاتحاد ويتمسك بإقامة مباراة بيرسبوليس في الجوهرة المشعة!

بيان رسمي يوضح الموقف..

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات أزمة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقب بـ"الجوهرة المشعة"، في إطار استعداد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في 16 سبتمبر الجاري.

وحددت رابطة دوري المحترفين، ملعب الجوهرة، لاستضافة مباراة الاتحاد والوحدة، في 15 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، أي قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي، رغم أن لوائح الاتحاد الآسيوي تشترط تسليم الملعب، قبل 48 ساعة من موعد مباراة الأهلي الآسيوية أمام بيرسبوليس.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي "جماهيرنا الغالية.. نود التوضيح بأن لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين أصدرت الرخصة الآسيوية للنادي بتاريخ 15 مايو 2024، بعد استيفاء جميع المتطلبات، التي من خلالها تتم مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبما أنه لا يُسمح للأندية بالتواصل المباشر مع الاتحاد الآسيوي، ولكن يتم التواصل من قِبل المرجعية وهي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم إعلان جدول المواعيد والملاعب التي ستقام عليها مباريات الفريق الكروي الأول بالبطولة الآسيوية بتاريخ 16 أغسطس 2024، من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، وبناءً عليه تم الإعلان عن طريق حسابنا الرسمي بتاريخ 17 أغسطس 2024.

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ونظرًا لأن لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، لم تعلن عن تحديد مواعيد وأماكن مباريات دوري روشن السعودي موسم 2024-2025، من الجولة الثالثة إلى الثامنة، ليتم النظر في الأندية المشاركة بالبطولة الآسيوية لأنها مرجعية وتهتم بالأندية كافة بالمسافة ذاتها، ثم أعلنت لجنة المسابقات بتاريخ 21 أغسطس 2024، عن جدول المباريات من الجولة الثالثة إلى الجولة الثامنة، وهذا ما يؤكد اهتمام اللجنة بتتبع مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأندية التي ستمثل الوطن.

النادي الأهلي يؤمن بالمرجعية المتبعة من الاتحاد السعودي ولجنة المسابقات بالرابطة وبقدراتها على متابعة الإجراءات كافة، إلى أن تنتهي، وتدعم الأندية في ظهورها القاري لتمثيل الوطن.

وبناءً عليه، نوضح رغبتنا التامة بحفظ حقوق النادي وجماهيره بإقامة المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية (الجوهرة المشعة)، علمًا بأن المرجعية على علم ودارية بالخطوات السابقة كافة".

يذكر أن لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، قد أعلن عن إقامة مباراة الوحدة، في موعدها المحدد، وعلى ملعب الجوهرة، فيما تم طرح تذاكر المباراة، والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا غفيرًا يبلغ 40 ألف متفرج.