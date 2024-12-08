سار على خطى جاره وزاد غضب النصراويين .. ملامح برنامج الأهلي خلال توقف دوري روشن

الدوري السعودي سيتوقف لفترة طويلة بسبب خليجي 26

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملامح برنامج النادي الأهلي خلال فترة توقف دوري روشن الطويلة، موضحة أنه سار على خطى جاره الاتحاد.



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دوري روشن السعودي توقف منذ السابع من ديسمبر الجاري وحتى التاسع من يناير القادم بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 26 الذي سيقام في الكويت نهاية ديسمبر الجاري وحتى بداية يناير القادم.

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الأهلي كان قد اختتم الفترة قبل التوقف بالفوز المثير على التعاون 4-2 بعد التأخر في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وقد كشفت الرياضية عن طلب المدرب إعداد معسكر خارجي للفريق في إحدى الدول الخليجية.

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الرياضية أضافت أن قطر هي الخيار الأول المرشح لاستضافة المعسكر الأهلاوي، فيما وُضعت إمارة دبي بالإمارات في الخيار الثاني، على أن يتم حسم الأمر نهائيًا خلال اليومين القادمين.

كان اللاعبون قد توجهوا لأحد منتجعات البحر الأحمر في نيوم بعد مباراة التعاون، حيث سيبقون لمدة 4 أيام ثم ينطلقون إلى إجازة طويلة تصل إلى 10 أيام قبل العودة للتدريبات في جدة لعدة أيام ثم السفر للخارج.

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المدرب ماتياس يايسله طلب من الإدارة توفير مباراتين وديتين خلال المعسكر الخارجي، ويسعى المسؤولين حاليًا لترتيب كافة طلبات المدرب لدعمه وضمان انطلاقة قوية للنصف الثاني من الموسم.

الأهلي بذلك البرنامج سار على خطى جاره الاتحاد، متصدر الدوري السعودي، حيث سينطلق الآخر في معسكر خارجي في دبي يتخلله زيارة سريعة إلى صلالة في سلطنة عُمان، فيما على الجانب الآخر زاد من غضب النصراويين على ستيفانو بيولي الذي خطط لبرنامج غريب يبدأ بتدريبات لمدة 5 أيام ومباراة ودية ثم إجازة ثم عودة للمران.