"جوميز يا مدرسة" و"روق كده واسمع" ... الفتح يقصف جبهة الزمالك بعد خطف مدربه!

النادي السعودي لم يكتف بخطف المدرب!

لم يكتف نادي الفتح السعودي بخطف مدرب الزمالك المصري، جوزيه جوميز، بل قصف جبهة النادي المصري بعدد من التغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

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الفتح دفع المدرب البرتغالي لفسخ عقد مع الزمالك والتوقيع له بعدما قدم له عرضًا ماليًا لا يُرفض، وقد أعلن رسميًا مساء اليوم عن التعاقد معه.

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وافتتح النادي تغريداته بالقول "قوميز يا مدرسة .. تكتيك وفن وهندسة" في إشارة لهتاف جمهور الزمالك التاريخي "زمالك يا مدرسة .. لعب وفن وهندسة".

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الجمهور الأبيض لم يقف صامتًا ورد بحدة على التغريدات الفتحاوية، حتى أن أحدهم تمنى الخسارة للفريق في جميع مبارياته القادمة، فكان الرد أكثر قسوة بوضع رابط من اليوتيوب يتضمن فيديو لأغنية الفريق مع التعليق "روق كده واسمع"، وذلك ردًا على المشجع الغاضب.

الفتح كان قد فسخ عقده مدربه ينس جوستافسون بعد الأداء والنتائج السلبية جدًا في دوري روشن السعودي، حيث يتواجد الفريق في المركز الأخير بـ6 نقاط فقط من 13 مباراة.

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الزمالك كان قد تعاقد مع صاحب الـ54 عامًا في فبراير الماضي وقد فاز معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، وحاول النادي جاهدًا التمسك به إلا أنه رفض تمامًا مفضلًا العودة لخوض تجربة ثالثة في الدوري السعودي عقب تجربتيه مع التعاون والأهلي.