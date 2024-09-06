"3 أسباب قانونية!" .. الآسيوي يقول كلمته الأخيرة في "أزمة الجوهرة" والأهلي مهدد بكارثة

الأزمة تتصاعد وبقوة..

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، يعيش في ورطة حقيقية، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، في النخبة الآسيوية.

الأهلي يستضيف بيرسبوليس، مساء يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

المباراة مقرر لها في "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة؛ وهو نفس الملعب الذي يستضيف لقاء الاتحاد والوحدة، يوم 15 من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ونظرًا لأن الاتحاد الآسيوي يجب أن يستلم أي ملعب، قبل المباراة بـ48 ساعة؛ أصبح لزامًا تحويل أحد اللقاءين "الأهلي وبيرسبوليس" أو "الاتحاد ضد الوحدة"، إلى استاد آخر.

هُنا جاءت الأزمة الحقيقية التي تهدد الأهلي وبقوة؛ حسب ما أعلن عنه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عبر برنامجه "برا 18"، مساء يوم الجمعة.

الحميدي كشف عن أن الاتحاد الآسيوي أرسل رده النهائي إلى النادي الأهلي، برفض تغيير ملعب مباراة الفريق أمام بيرسبوليس، وتمسكه بإقمتها على "الجوهرة المشعة" في جدة.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن رابطة دوري المحترفين من ناحيتها أيضًا، ترفض تغيير ملعب مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، وثبتتها على ملعب "الجوهرة" دون تغيير.

وهُنا.. أصبح الأهلي بدون ملعب تقريبًا؛ وهو ما قد يجعله غير قادر على خوض مباراته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني، واعتباره "منسحبًا".

* أسباب رفض الاتحاد الآسيوي نقل مباراة الأهلي

ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن سر تمسك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة مباراة الأهلي ونظيره الإيراني على "الجوهرة المشعة"، وعدم نقلها إلى استاد آخر.

الأمير كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وفي هيئة سؤال: "لماذا يتمسك الاتحاد الآسيوي بـ(ملعب الجوهرة) لإقامة مباراة الآهلي القارية؟!"؛ ليجيب على ذلك في 3 نقاط حاسمة؛ هي:

- أولًا: بسبب اختيار الأهلي لـ"الجوهرة المشعة"؛ كملعب رسمي لإقامة المباريات الخاصة به في البطولة الآسيوية.

- ثانيًا: بسبب حصول "الجوهرة المشعة" على موافقة الاتحاد القاري مسبقًا؛ حيث أن الموافقة تتطلب استيفاء عدد من الاشتراطات، وتقييم من قِبل اللجنة الآسيوية المسؤولة.

- ثالثًا: لا سبب معروف بشأن وضع ملعب الأمير عبدالله الفيصل؛ ولكن الأرجح بأنه لم يحصل على موافقة مسبقًا، للعب مباريات المنافسات الآسيوية عليه.

وشدد أحمد الأمير في النهاية، على أنه كان لزامًا على رابطة الدوري السعودي للمحترفين، انتظار إعلان مواعيد وأماكن إقامة مباريات الأهلي في النخبة الآسيوية، قبل إعلان جدولها.