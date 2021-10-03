الأهلي خسر الديربي أمام الاتحاد بثنائية نظيفة

يرى الإعلامي الرياضي جمال عارف أن المقدوني إزجان إليوسكي؛ ظهير أيسر الأهلي السعودي، كان مفتاح هزيمة فريقه في ديربي جدة أمام الاتحاد، منتقدًا تصرفاته الاستفزازية.

الراقي كان قد خسر الديربي أول أمس الجمعة، أمام العميد، بثنائية نظيفة، سجلها حمدان الشمراني وأحمد حجازي، على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"إليوسكي مفتاح فوز الاتحاد بالديربي"

هذا الديربي هو الأول للاعب المقدوني مع الأهلي، رفقة الصفقات الجديدة، لكنه ظهر بصورة استفزازية أكثر منها فنية خلال اللقاء.

عارف انتقده، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اراد لاعب الاهلي اليوسكي استفزاز فهد المولد وسعود عبدالحميد لكنه سقط سقوطا عنيفا في الديربي وخرج من جو المباراة".

وأضاف: "اليوسكي كان ممرا سهلا للهجوم الاتحادي اضافة الى تصرفاته وحركته التي كانت محل تندر الجميع".

اراد لاعب الاهلي اليوسكي استفزاز فهد المولد وسعود عبدالحميد لكنه سقط سقوطا عنيفا في الديربي وخرج من جو المباراة وكان ممرا سهلا للهجوم الاتحادي اضافة الى تصرفاته وحركته التي كانت محل تندر الجميع . — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) October 2, 2021

نسخة جديدة من بيروس؟

بالموسم الماضي من الدوري السعودي، كان البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر، أبرز ظواهره، إذ كان دائمًا ما يستفز الخصوم والحكام وحتى من هم خارج المستطيل الأخضر.

وقتها حقق بيتروس شعبية كبيرة بين جمهور العالمي، إذ اعتبره يقاتل على طريقته الخاصة، لإخراج الخصوم من تركيزهم في المباريات.

ويبدو أن إليوسكي سيكون نسخة الجديدة بعد رحيل بيتروس عن الدوري السعودي، فقد يحقق الشعبية من حركاته الاستفزازية.

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