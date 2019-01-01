الشناوي يؤكد جاهزيته لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

حارس مرمى الأهلي تعرض لإصابة خلال مباراة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا لكنه تعافى منها تمامًا وجاهز لمواجهة الإنتاج في الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وجاهزيته لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وتعرض حارس المرمى المصري لالتواء في الكاحل خلال تدريبات الإحماء لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، لكنه لعب المباراة رغم هذا والتي انتهت بانتصار الأهلي 4-0 وتأهله لدور الـ16 من البطولة القارية.

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وقال الشناوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أنه خاض تدريبًا تأهيليًا لمدة يومين ومن ثم انتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة الأربعاء ضد الإنتاج الحربي.

وأضاف اللاعب أن الإصابة حدثت نتيجة ضربه الأرض بدلًا من الكرة خلال تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة كانو سبورت، مؤكدًا تعافيه وأنه أصبح جاهزًا للعب.

وكان بطل الدوري المصري قد افتتح موسمه في البطولة بالفوز على سموحة بهدف رمضان صبحي، ويستعد حاليًا لمباراة الجولة الثانية أمام فريق المدرب مختار مختار.