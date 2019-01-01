فحص طبي جديد لحسين السيد في الأهلي

اللاعب تعرض لكدمة في تدريب الأمس

قرر الجهازان الطبي والفني بالنادي الأهلي خضوع حسين السيد لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم المسائي في الإمارات.

وكان الظهير الأيسر قد تعرض لكدمة خلال تدريب الأمس أدت لتورم بسيط في الركبة، وغادر اللاعب المران بصحبة الطبيب خالد محمود وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

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وسيجري حسين السيد فحصًا جديدًا مساء اليوم لتحديد مدى قدرته الانتظام في التدريبات الجماعية من عدمها.

ويُواصل الفريق الأحمر تدريباته في معسكر الإمارات والذي يشهد على حد وصف الموقع الرسمي حالة من التفاؤل و التركيز الشديد من اللاعبين.

وأدى الأهلي تدريبه على ملعب نادي شباب الأهلي أمس وتخلله جلسات فنية ونظرية عقدها المدير الفني رينيه فايلر مع اللاعبين لتوضيح بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خاصة فيما يتعلق بالتحرك داخل أرض الملعب وبناء الهجمات.

يُذكر أن الأهلي يُقيم معسكرًا خارجيًا في الإمارات سيستمر لمدة أسبوع واحد بهدف الاستعداد جيدًا لاستئناف الدوري المصري وانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا نهاية نوفمبر الجاري.