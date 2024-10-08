صب البنزين على نار الأهلاوية .. رئيسه: الأهلي "حساس" مع الأخدود وهذا سر انتصارنا عليه

مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة

صب سامي آل فاضل رئيس نادي الأخدود السعودي البنزين على نار الأهلاوية المشتعلة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة بعد القادمة، الثامنة، من دوري روشن السعودي، وذلك بتصريحاته المثيرة لبرنامج المنتصف على قناة الإخبارية.

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الجمهور الأهلاوي متحفز جدًا لمواجهة الأخدود بسبب تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، وخاصة الخسارة أمامه مرتين، ذهابًا إيابًا، حين كانا الفريقين في دوري يلو السعودي، وقد أكد آل فاضل حالة الشحن الإعلامي والجماهيري الأهلاوي تلك ضد فريقه، واصفًا الأهلي وجمهوره بأنه "حساس" مع الأخدود.

الرئيس زاد من استفزاز الأهلاوية بالإشارة إلى أن إدارة ناديه أفضل من نظيرتها في الفريق الجداوي واصفًا ذلك بأنه سر الفوز عليه، ومضيفًا "نفوز على الأهلي لأننا ندير الفريق أفضل من إدارة الأهلي للفريق، الأهلي فريق كبير بنجومه، ولكن سأعطيك مثال صغير .. الإعلام الأهلاوي يكون مشحون جدًأ قبل أسبوع من مواجهة الأخدود رغم أنني لا أراها سوى مباراة بـ3 نقاط، ولا تتخطى ذلك الأمر، وأرى دومًا أن الفريق الذي يفوز دائمًا ما يكون ذلك بسبب تهيئة الفريق والعمل الإداري المخفي، هذا هو ما يصنع الفارق في المواجهات الكبرى، ولنا في مباراة الهلال والاتحاد الأخيرة خير مثال".

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تابع "نتائجنا مع الأهلي في دوري يلو هي سبب حالة الشحن الإعلامي الأهلاوي قبل مواجهتنا، الفوز حق مشروع لكل نادٍ، نحن لعبنا وفزنا وهنا أصبح الأهلي حساس مع الأخدود، وذلك رغم إشادتي بالأهلي وامتناعنا عن استفزازه بعد الفوز احترامًا له، فوز الأخدود لا يمحي تاريخ الأهلي".

يُشار إلى أن الأهلي والأخدود التقيا في 4 مواجهات حتى الآن في دوري يلو ودوري روشن، فاز الأول مرة واحدة فيما حسم الثاني 3 مباريات لصالحه.