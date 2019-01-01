الأهلي: تلقينا موافقة لحضور 10 آلاف مشجع أمام اطلع بره

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع أمام اطلع بره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أن القلعة الحمراء تلقت موافقة رسمية لحضور 10 آلاف مشجع، لمواجهة فريق أطلع برة بطل جنوب السودان.

الأهلي سيواجه أطلع بره الجنوب سوداني، ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مرجان قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي تلقى موافقة من الجهات الأمنية، بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة اطلع بره بذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

ووجه مرجان الشكر إلى وزارة الداخلية، حيث قال: "أشكر وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين الجماهير والحفاظ على أمنهم".

المدير التنفيذي للأهلي اختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا ثقة كبيرة في وعي الجماهير وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وذلك بدور الـ64 ضمن منافسات البطولة القارية.