الأهلي واستقلال دوشنبه: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 استقلال دوشنبه

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البدلاء / باسم العكالله / معنز هةساوي / خالد البركة / يزيد البكر / نوح الموسى / محمد المجحد / محمد البصاص

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / سعيد المولد / محمد آل فتيل / محمد عبده خبراني / حسين عبدالغني / جوزيف دي سوزا / علي الأسمري / حسين المقهوي / ماركو مارين / سلمان المؤشر / يوسف بلايلي

تشكيل الفريقين:

لا شك أن الكفة ترجح الأهلي ولكن هذا لا يمنع أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتيجة النهائية التي تتحقق داخل المستطيل الأخضر، وتأهل الفريق الطاجيسكتاني على حساب فريق مثل طشقتد تعد نذير للراقي لأخذ المباراة على محمل الجد للتأهل وحجز مقعداً في دور المجموعات.

جميع الدلائل تُشير لترجيح كفة الامبراطور في المباراة واقترابه من التأهل على حساب الفريق الطاجيسكتاني الذي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي برصيد 51 نقطة، وبفارق خمسة عشر نقطة كاملة عن الوصيف، ليتأهل إلى دوري أبطال أسيا ويحقق المفاجأة مرة أخرى بإقصائه لفريق لوكوموتيف طشقتد بعد الفوز بهدف دون رد خارج أراضيهم.

يأتي خوض الراقي لهذه المباراة نظراً لحصوله على المركز الرابع في الدوري السعودي موسم 2018-19، خلف كلًا من النصر الذي تُوج بالبطولة، والهلال الذي حاز على الوصافة، ومن ثم التعاون الذي كان مفاجأة الموسم الماضي واستطاع أن يقتنص المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي .