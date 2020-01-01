الأهلي واستقلال: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 2 × 1 استقلال

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

77’ تبديل أخير فى صفوف استقلال طهران دخول مرتضي طبريزي وخروج على داشني

76’ تمريرة خطيرة فى إتجاه مازن أبو شرارة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

75’ ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ولايزال التقدم للنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على استقلال طهران

74’ تبديل أخير فى صفوف النادي الأهلي دخول يوسف الحربي وخروج عبدالباسط هندي

دخول يوسف الحربي وخروج عبدالباسط هندي



الدقيقة (75) من زمن المباراة#الأهلي 2 vs استقلال الإيراني 1#الأهلي_استقلال_الإيراني pic.twitter.com/6VDdshZR54 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

73’ توقف اللقاء من جديد لسقوط عبدالباسط هندي ويبدو أنه غير قادر على استكمال المباراة

72’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق استقلال طهران تلقاها زكريا مرادي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

71’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الأهلي

70’ توقف المباراة لإصابة عبدالباسط علي هندي مدافع النادي الأهلي

68’ ركنية للنادي الأهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالباسط هندي وسددها برأسية قوية مرت بجوار القائنم

67’ تسديدة قوية من يوسف البلايلي من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

66’ محاولات من لاعبي استقلال طهران للبحث عن ثغرة فى دفاعات النادي الأهلي

65’ ركنية لاستقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة

64’ تمريرة من عبدالرحمن غريب فى إتجاه مازن أبو شرارة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

62’ عرضية من زكريا مرادي من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

61’ تبديل أول فى صفوف استقلال طهران دخول زكريا مرادي وخروج شاهين طاهر خاني

60’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني والتقدم لايزال بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي

59’ توقف اللقاء لسقوط محمد آل فتيل ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

58’ ضغط قوي من لاعبي استقلال طهران على دفاعات الأهلي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

57’ تسديدة قوية من امير مطهري من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس ياسر المسيليم بثبات

56’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق استقلال طهران من امير آرسلان مطهري تنتهي برأسية قوية لكن ابعدها الحارس ياسر المسيليم ببراعة

55’ تمريرة خطيرة من يوسف البلايلي فى إتجاه مازن أبو شرارة المنفرد بالمرمى لكن خروج رائع من الحارس سيد حسين

54’ عرضية من يوسف البلايلي من الجهة اليسري حاول معها مازن أبو شرارة لكنها تصل سهلة بين أحضان سيد حسين

53’ تبديل ثاني فى صفوف النادي الأهلي دخول يوسف البلايلي وخروج محمد المجحد

52’ عرضية أرضية من محمد المجحد من الجهة اليسري تلقاها علي الأسمري وسددها لكنها مرت اعلى المرمى

50’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالباسط هندي بعد تدخل قوي على ماسود ريغي

49’ توغل رائع من محمد المجحد من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسددها لكنها مرت بجوار القائم الايسر

48’ ضغط مبكر من لاعبي استقلال طهران ومحاولات من اجل البحث عن هدف التعادل

47’ ركنية لاستقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المطقة أرتقي لها المدافع محمد دانشكر برأسية مرت اعلى المرمي

46’ بداية الشوط الثاني

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ خطأ للفريق الإيراني فى منتصف الميدان ضد مازن أبو شرارة

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

43’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريق الإيراني فى منتصف الميدان

41’ محاولات مستمرة من لاعبي استقلال طهران من اجل تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول

40’ ياربااااااااااااه،،،،، ياسر المسيليم يتألق ويتصدي لركلة الجزاء بعد ان سددها المدافع فاوريا غفوري على يمين المرمى ليتصدي لها ياسر المسيليم ببراعة

38’ أووووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح استقلال طهران بعد تدخل قوي من على الأسمري على آرش رضاوند

37’ تبديل أول فى صفوف الأهلي دخول محمد آل فتيل وخروج معتز هوساوي بسبب الإصابة

دخول محمد آل فتيل وخروج معتز هوساوي



الدقيقة (37) من زمن المباراة #الأهلي 2 vs استقلال الإيراني 1#الأهلي_استقلال_الإيراني pic.twitter.com/G15rjV7QZo — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

36’ ركنية لفريق استقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ياسر المسيليم بثبات

35’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

34’ توقف اللقاء لسقوط معتز هوساوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

33’ بطاقة صفراء من نصيب علي الأسمري بسبب محاولة إضاعة الوقت

32’ تمريرات متتالية من لاعبي الأهلي فى منتصف ملعب الفريق الإيراني

31’ محاولة التسديد من عبدالرحمن غريب من داخل يسار المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها من أمامه

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للاهلي بهدفين مقابل هدف

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من حسين عبدالغني على الجهة اليسري إلى عبدالرحمن غريب الذذي مررها عرضية أرضية إلى الخالي من الرقابة سلمان المؤشر ليسددها فى المرمي بنجاح

سلمان المؤشر يسجل الهدف الثاني للأهلي



الدقيقة (29) من زمن المباراة #الأهلي 2 vs استقلال الإيراني 1#الأهلي_استقلال_الإيراني pic.twitter.com/FcwQ7mmHQY — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

29’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للاهلي عن طريق سلمان المؤشر

28’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق آرش رضاوند لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس ياسر المسيليم

27’ بطاقة صفراء من نصيب محمد المجحد

26’ خطأ لصالح اسقلال طهران من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمد المجحد على آرش رضاوند

25’ سيطرة من لاعبي اسقلال طهران وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب النادي الأهلي

الهدف جاء بعد خطأ من حسين عبدالغني استخلصها أمير آرسلان مطهري وتوغل لداخل المنطقة ثم سددها فى المرمي تصطدم فى القائم لايمن وتسكن الشباك بنجاح

21’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، هدف التعادل لفريق استقلال طهران عن طريق أمير آرسلان مطهري

20’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على مازن أبو شرارة

19’ محاولات من لاعبي الفريق الإيراني من اجل البحث عن هدف التعادل

18’ ركنية لاستقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تنتهي برأسية من فاوريا غفوري مرت اعلى المرمى

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة رائعة أرضية على يسار الحارس سيد حسين

سلمان المؤشر يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء



الدقيقة (17) من زمن المباراة #الأهلي 1 vs استقلال الإيراني 0#الأهلي_استقلال_الإيراني pic.twitter.com/vKJFDP4zur — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

16’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للأهلي عن طريق سلمان المؤشر

14’ أووووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي بعد عرقلة الحارس سيد حسين للمهاجم مازن أبو شرارة

13’ عرضية من علي دشتي مهاجم استقلال طهران لداخل المنطقة لكنها مرت من امام الجميع ليبعدها دفاع الاهلي من منطقة الخطورة

12’ تحضير من لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة

10’ استفاقة هجومية من لاعبي استقلال طهران وضغط متقدم على دفاعات الاهلي

9’ خطأ للفريق الإيراني نفذها نيكولاي بودروف بتمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها علي دشتي وسددها لكنها مرت بجوار القائم الايسر

8’ ركنية لاستقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ تمريرة طولية خطيرة تضع علي دشتي فى مواجهة المرمى لكن تدخل رائع من عبدالباسط هندي وابعدها من امامه ببراعة

5’ سيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة فى بداية المباراة وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب استقلال طهران

4’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الاهلي

2’ بطاقة صفراء أولى من نصيب روزبيه تشيشمي بعد تدخل قوي على محمد المجحد

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سينا خادم بور / مرتضي طبريزي / هريفوجي ميليك / حسين بور حميدي / عظيم غوك / عارف غلامي / زكريا مرادي

ترکیب اصلی تیم فوتبال #استقلال مقابل #الاهلی عربستان:



حسین حسینی، محمد دانشگر، نیکولای بودوروف، شاهین طاهرخانی، چشمی، مسعود ریگی، آرش رضاوند، وریا غفوری (کاپیتان)، میلاد زکی‌پور، مطهری و علی دشتی



بازیکنان ذخیره:

پورحمیدی، عظیم گوگ، میلیچ، زکریا مرادی، تبریزی، خادم‌پور، غلامی pic.twitter.com/bDIzUDPAQw — استقلال تهران (@FcEsteghlal) February 17, 2020

استقلال طهران: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) تضم كلاً من سيد حسين الحسيني / روزيه شيشمي / نيكولاي بودروفف / محمد دانشكر / شاهين طارق خالي / ماسود ريفي / آرش رضاوند / فاوريا غفوري / ميلاند زكيبور / أمير أرسلان مطهري / على دشتي

البدلاء / يوسف الحربي / محمد آل فتيل / عمر السومة / محمد الربيعي / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس / عبدالفتاح عسيري

الاهلي: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / محمد المجحد / عبدالله حسون / معتز هوساوي / عبدالباسط علي هندي / حسين عبدالغني / لوكاس ليما / علي الأسمري / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب / مازن أبو شرارة

تشكيل الفريقين:

المباراة هامة لقلعة الكؤوس أيضًا وتحديدًا لمدربهم كريستيان جروس، الذي من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان ليستمر في مركزه خلال مباراة الاستقلال أم تتم إقالته قبلها.

الأهلي خسر نقطتين بالتعادل أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة بينما تعادل الاستقلال مع الشرطة، وبالتبعية صار الأربعة فرق تتقاسم نفس الرصيد من النقاط بنقطة واحدة لكل منهم.

المباراة ستكون على الأراضي الكويتية كما هو القرار فيما يتعلق بمشاركة الأندية الإيرانية والسعودية، ولكن ذلك لن يُقلل من الإثارة المتوقعة لها في ظل المستوى المميز لكلا الفريقين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد استقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./