بُشرى للأهلي .. مدرب برينتفورد يُغذي أخبار رحيل إيفان توني بخطوة عملية

اللاعب مطلوب كذلك في عدة أندية إنجليزية

زفت توماس فرانك، المدير الفني لبرينتفورد الإنجليزي، بشرى لجميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم الفريق، إيفان توني، وأبرزها آرسنال وتشيلسي والأهلي السعودي.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث قيل أن الأهلي قدم له عرضًا ضخمًا يتضمن منحه 18 مليون يورو سنويًا ضمن عقد يمتد لـ3 مواسم، وقد رجحت المصادر قبوله العرض السعودي لتفوقه ماليًا على العروض الإنجليزية.

برينتفورد يُواجه كريستال بالاس حاليًا في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد استبعد مدربه، فرانك، إيفان توني من القائمة المستدعاة للقاء، وقد برر ذلك بانشغاله بأخبار سوق الانتقالات.

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حيث قال في تصريحات صحيفة أبرزها الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس "قررنا عدم استدعاء إيفان توني للمباراة اليوم لانشغاله بأمور سوق الانتقالات. هو لاعب مميز وقد كان رائعًا معنا خلال المواسم الـ4 الأخيرة، لكننا أظهرنا، خاصة خلال الموسم الماضي، أننا نستطيع الفوز دونه".

يُشار إلى أن النجم الإنجليزي مرتبط بعقد مع ناديه حتى يونيو 2025، وقد خاض مع الفريق، منذ انضم له صيف 2020، 141 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 23 آخرين.