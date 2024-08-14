ينافس آرسنال وتشيلسي .. الكشف عن عرض الأهلي لـ"التعاقد" مع نجم إنجلترا

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

يكثف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من البحث عن مهاجم أجنبي جديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يُعاني على المستوى الهجومي؛ خاصة بعد انتقال جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، في صيف العام الحالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

وفي هذا السياق.. يبدو أن الأهلي عاد إلى خيار المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والذي تم طرح اسمه بالفعل في بداية الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك وفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو".

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الموقع أعلن مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأهلاوية عرضت على توني البالغ من العمر 28 سنة، راتبًا سنويًا يُقدر بـ18 مليون يورو؛ من أجل التوقيع على عقود تربطه بالفريق الأول، لمدة 3 مواسم قادمة.

وكشف الموقع عن أن الأهلي يجد منافسة من ناديي آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

جدير بالذكر أن توني يرتبط بعقد مع نادي برينتفورد الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025؛ حيث سجل 72 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 141 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إلى الفريق في صيف عام 2020.