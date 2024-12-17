كاشفًا دور زوجته أثناء فقره .. إدوارد ميندي: السعودية ساعدتني كثيرًا حتى خارج الملعب

حياة صعبة عاشها إدوارد ميندي..

كشف إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن "أسرار مفاجئة" في حياته الاجتماعية.

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ميندي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18.5 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

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واعترف ميندي في تصريحات مع بودكاست "business of sports"، بأنه لم يكن باستطاعته دفع قيمة الطعام، عندما كان يذهب مع زوجته إلى "المطعم"؛ بسبب فقره الشديد.

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وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: "كانت زوجتي هي من تدفع المال عني، عندما نذهب إلى المطعم.. أنا كنت مجرد موظف عادي وقتها"؛ في إشارة إلى الصعوبات العديدة التي وجدها في بداية مسيرته الكروية.

وشدد على أنه بدأ من "الصفر" مع زوجته، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن؛ قائلًا: "لكننا لا زلنا نتذكر أيام الفقر، ومازلنا متواضعين؛ حيث نخبر أطفالنا بأن الحياة ليست سهلة".

وعن انتقاله إلى الفريق الأهلاوي.. أكد إدوارد ميندي أن الأمر لم يكن متعلقًا بالمال أو كرة القدم فقط؛ بل باقتناع الأشخاص الذين تفاوضوا معه به، بالإضافة إلى إدارة حياته المستقبلية بشكل كامل.

وتابع: "في المفاوضات مع يزن الشريف - الرئيس التنفيذي للأهلي وقتها -، اتضح أنه يعرف كل شيء عن حياتي"، لافتًا إلى أن ذلك جعله يوافق على العرض فورًا؛ لأن هذا الشيء كان يفتقده كثيرًا، خلال فترة تواجده مع تشيلسي.

وأوضح ميندي أن الانتقال إلى السعودية، التي تُعد مكانًا يتطور بسرعة كبيرة للغاية، سمح له بالتحدث مع عدة شركات لتطوير مسيرته المهنية خارج كرة القدم؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "لذلك.. كانت الصفقة بمثبة الحزمة الكاملة لحياتي".