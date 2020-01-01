ديانج: لقد تم تحريف كلامي، أنا من اختار الأهلي وسعيد جدًا به

لاعب وسط الأهلي يتحدث عن حواره الأخير

رد أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي على الجدل المثار حول تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس لأحد المواقع المالية بالتأكيد على سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأحمر.

لاعب الوسط المالي كان قد نُقل عنه قوله أمس "وكيلي كان على اتصال مع عدة أندية أوروبية لكن لسوء الحظ الأهلي هو الوحيد الذي وافق على تلبية شروط مولودية الجزائر المالية ولذا تمكن من حسم الصفقة لصالحه".

اقرأ أيضًا | أخبار الأهلي اليوم | فايلر يقود مران السبت، وعبد الحفيظ يُعلن نتائج المسحة الثالثة

المزيد من الفرق

ديانج أكد اليوم وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام أن تصريحاته تم تحريفها ونقلها بشكل خاطئ، مشددًا على أن الأهلي كان اختياره الشخصي وأنه سعيد جدًا ويشكر الله على تواجده في أعظم نادٍ في أفريقيا.

مضيفًا "قرأت في الصحف أن تصريحاتي تم تحريفها ونقلها بشكل خاطئ، لهذا لا أحب الحديث للإعلان، لأن كل شخص ينقل الكلام بطريقته الخاصة".

تابع "أنا من اخترت أن أكون جزءًا من الأهلي وأنا أكثر من سعيد بالتواجد مع هؤلاء اللاعبين والمدربين ومع تلك الإدارة. أشكر الله على أنني في أعظم نادٍ في أفريقيا. أرجوكم توقفوا، إنه شرف لي أن أرتدي قميص الأهلي".

يُذكر أن ديانج انضم للأهلي بداية الموسم الجاري ورغم بدايته الصعبة وابتعاده عن اللعب أساسيًا، إلا أنه نجح بعد فترة في تثبيت أقدامه في الفريق وبات أحد أبرز وأهم عناصره.