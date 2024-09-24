مفاجأة كارثية .. محترف الأهلي يعاني من "إصابة مزمنة" قبل التعاقد معه!

ما يحدث في الأهلي يثير دهشة الجميع..

في مفاجأة كارثية.. يُعاني أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، من إصابة مزمنة؛ قد تعيق مشاركته في المباريات، خلال الفترة القادمة.

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الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بشكل سيئ للغاية، مع العديد من النتائج غير المرضية للجماهير، آخرها توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، بالخسارة (1-2) أمام الجندل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الثلاثاء، يُعاني النجم البرازيلي الشاب أليكساندر، من إصابة قديمة، قبل قدومه إلى الفريق الأهلاوي، خلال صيف العام الحالي.

الصحيفة كشفت عن أن هذه الإصابة التي يُعاني منها أليكساندر؛ عبارة عن ألم مزمن في "الورك"، يمنعه من التعرض للجهد العالي، أو خوض مباريات كاملة.

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وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي الشاب البالغ من العمر 20 سنة، قد يكون في حاجة إلى "علاج طبيعي" لمنطقة الإصابة، يمتد لفترة طويلة.

أليكساندر انضم إلى الأهلي في صيف عام 2024، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، مقابل 9 ملايين يورو تقريبًا؛ حيث شارك في 3 مباريات رسمية فقط مع العملاق السعودي، جميعها كان بديلًا فيها.

جدير بالذكر أن أليكساندر غاب عن آخر 3 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد النصر وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأمام الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين.