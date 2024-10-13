عاد لاعبه المصاب .. دفعة معنوية كبيرة للأهلي قبل مواجهة الخليج

الأهلي يستعد للمباراة القادمة في دوري روشن السعودي

تلقى الأهلي وتحديدًا مديره الفني، ماتياس يايسله، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك بعودة نجم وسطه المصاب للتدريبات الجماعية.

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الجمهور الأهلاوي يعيش حالة من الغضب على المدرب بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام الهلال والقادسية والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجندل الناشط في دوري يلو السعودي، ويأمل النادي في الخروج من هذا النفق المظلم بالفوز على الخليج مساء الجمعة القادم.

استعدادات الراقي للمباراة القادمة تلقت دفعة معنوية اليوم بعودة لاعب الوسط البرازيلي، ألكساندر جوميز، للتدريبات الجماعية بعد غيابه منذ مباراة برسبوليس الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة يوم 16 سبتمبر الماضي، حيث غاب عن آخر 6 مباريات للفريق في البطولة القارية ودوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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الأهلي أعلن بداية أكتوبر الجاري معاناة ألكساندر من إصابة في الحوض، مشيرًا إلى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، فيما قالت بعض المصادر الصحفية أنه يُعاني من إصابة مزمنة في الحوض ولا يستطيع القيام بجهد كبير، ويبدو أن الأيام القادمة ستكشف مدى صحة تلك التقارير من حيث متابعة حالة اللاعب البدنية والصحية.

يُشار إلى أن الأهلي لم يستطع جمع أكثر من 7 نقاط من مبارياته الـ6 الأولى في دوري روشن، يتواجد بها عاشرًا في جدول الترتيب.