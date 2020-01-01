هل افتعل أزمة في الأهلي؟ .. رد قاطع من أحمد فتحي

هل دخل فتحي في مشادة مع فايلر؟

رد أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، على ما تردد خلال الساعات الماضية عن نشوب أزمة بينه وبين السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن علاقته بكيان القلعة الحمراء أكبر مما يُقال.

الأنباء أشارت إلى أن أزمة نشبت بين الثنائي على إثر اعتراض اللاعب على استبعاده من مواجهة إنبي، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

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وكتب فتحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا داعي بنشر الاشاعات حول علاقتي بالنادي الاهلي وادارته ومدربيه وجماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة".

وأضاف: "لم ولن يحدث اي مشاكل مع الكيان ان شاء الله".

لا داعى لنشر الاشاعات حول علاقتى بالنادى الاهلى و ادارته و مدربيه و جماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله 🔴🦅 @AlAhly — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) August 10, 2020

يذكر أن المارد الأحمر حقق الفوز أمام الفريق البترولي بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 52 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد الفريق البترولي عند 25 نقطة في المركز السابع.