فيديو | الكشف عن تفاصيل إصابة أجايي وناصر ماهر

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن الأمر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة النيجيري جونيور أجايي التي حرمته اللعب مع الفريق أمام مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري.

بطل دوري أبطال أفريقيا افتتح حملة الدفاع عن لقبه المحلي بالفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد غادر ناصر ماهر الملعب لإصابته في الكتف.

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عبد الحفيظ تحدث عبر قناة النادي الرسمية قائلًا عن إصابة الجناح النيجيري "إصابة أجايي بعيدة تمامًا عن وتر أكيلس، هي إصابة في الكاحل لكنها صعبة وستُبعده عن اللعب لمدة شهرين إلى ثلاثة".

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وقال المسؤول البارز في القلعة الحمراء أن إصابة ناصر ماهر كانت في نفس الكتف الذي سبق أن أصيب به خلال تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقد أجرى اللاعب فحوصات بالأشعة في إحدى المستشفيات عقب نهاية المباراة أظهرت إصابته بخلع في الكتف مما يستوجب غيابه عن اللعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.