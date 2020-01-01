الأهلي وأبها: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 أبها

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كل هذه العوامل تؤكد أن المباراة ستكون مثيرة ونارية بين طرفين يسعيان بوضوح لاقتناص الثلاث نقاط ولديهما إمكانيات متقاربة جدًا.

أبها لم يخسر في آخر 7 مباريات له، حيث حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية فيهم جميعًا، وترجع آخر هزيمة له لمطلع نوفمبر على يد النصر، ومنذ ذلك الحين وفاز الفريق في كافة مباريات سواء بالدوري أو الكأس.

بينما الأهلي وبعد بداية مميزة للغاية مع المدرب كريستيان جروس، أخذ في السقوط مباراة تل والأخرى، مما يجعل مباراة أبها مهمة للغاية من أجل استعادة التوازن والاستمرار في مطاردة النصر والهلال على الصدارة.

ويُعد أبها واحدًا من المفاجآت السارة في الدوري هذا الموسم، حيث تمكن من جمع 23 نقطة جعلته يقطن في المركز الخامس وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول