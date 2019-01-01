الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدعم المنتخب السعودي الشاب أمام فرنسا

المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات فرنسا ومالي وبنما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية إلى بولندا من أجل دعم المنتخب السعودي للشباب.

الأخضر الشاب يواجه بعد قليل بطل أوروبا المنتخب الفرنسي في أولى مباريات كلا الفريقين بكأس العالم للشباب التي تُقام في بولندا حاليًا.

سمو رئيس مجلس إدارة @GSAKSA الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصل إلى #بولندا، لمساندة الأخضر الشاب قبل أولى مبارياته في #كأس_العالم أمام فرنسا اليوم .#معاك_يالأخضر#U20WC pic.twitter.com/i3v8tgT22b — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 25, 2019

الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم غرد : "سمو رئيس مجلس إدارة @GSAKSA الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصل إلى #بولندا، لمساندة الأخضر الشاب قبل أولى مبارياته في #كأس_العالم أمام فرنسا اليوم."

المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات فرنسا ومالي وبنما، ويطمح الأخضر في تحقيق الفوز والتأهل من دور المجموعات.

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يُذكر أن الأخضر السعودي الشاب كان قد تأهل إلى كأس العالم عقب تحقيق لقب كأس آسيا للشباب التي أقيمت العام الماضي في إندونيسيا.