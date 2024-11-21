بسبب "إساءات" المسؤولين .. الأمير تركي بن خالد يكشف سر عدم ثقة النصر في لجنة التوثيق

ماذا قال ذهبي النصر السابق؟

كشف الأمير تركي بن خالد، عضو شرف نادي النصر السابق، عن السر وراء تخوف النصراويين بشأن قرارات لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مؤكدًا أن هناك أزمة "عدم ثقة".

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وأوضح، عبر برنامج "في 90"، أنه لا يشرف النصراويين بأن تحتسب لهم بطولات لم يحصلوا عليه، ولكن إذا حصلوا على بطولة، فيجب أن تحسب لهم، مضيفًا "لا نريد أحدًا أن يقوم بتغيير المعايير ليختار شيئًا (على كيفه)، هذا تاريخ لا أحد يستطيع تغييره، وبناءً على خبرات سابقة، تولدت لدى النصر مشكلة عدم ثقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الأمير تركي "الدوري التصنيفي مثلًا قالوا عنه (ليس دوريًا)، رغم اعتراف الأمير سلطان بن فهد، الرئيس العام السابق لرعاية الشباب، بها، وبطولة العالم للأندية قالوا عنها ترشيح وبطولة تجريبية، و(جوزيف) بلاتر، رئيس الفيفا السابق، (حلف بالطلاق) إنها مباريات رسمية، يجب أن يدار التوثيق بطريقة علمية وليس بآراء شخصية، وتوثق كل بطولة وتكتب بجانبها تصنيفها (دوري، كأس، بطولة ودية، بطولة رسمية، بطولة غير رسمية)".

وكشف ابن خالد عن الفارق بين البطولات الودية، والبطولات غير الرسمية، قائلًا "البطولة العربية - على سبيل المثال - هي بطولة غير رسمية، ولكنها أيضًا ليست بطولة ودية، لأنها تجمع بين 22 اتحادًا رسميًا، تندرج تحت الاتحاد العربي، ورغم قانون الفيفا الذي لا يدعم البطولات القائمة على النواحي العرقية، إلا أنه يعترف بنتائجها، ونقاط مبارياتها، وإذا كانت هناك عقوبة، تطبق في تلك البطولة، كما أن رئيس الاتحاد العربي يشارك في اجتماعات الفيفا".

ونوه الأمير تركي بأنه على القائمة على الرياضة السعودية والأندية، بناء جسور ثقة بينهم وبين جميع مكونات المجتمع الرياضي، والبعض من يعمل في المؤسسات الرياضية لديهم تصاريح وتغريدات مسيئة، مضيفًا "أنا كنصراوي لا أقبل بالتقليل من قيمتي، ولا يمكن لمن يوجه الإساءات أن يقرر لي مصيري بشأن توثيق البطولات".

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وتحدث ابن خالد بشأن عبد الله الماجد، رئيس المؤسسة غير الربحية الجديد، قائلًا "مع احترامي له، لا أعرف اسمه، وهذه أول مرة فيها صورته، ولكني أتمنى له التوفيق".