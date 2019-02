الأقدام الفرنسية تدخل التاريخ من جديد مع مانشستر يونايتد

واصل المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، تألقه الملفت مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

مارسيال بدأ كأساسي في مواجهة مانشستر مع فولهام، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

يونايتد أحرز الهدف الأول عن طريق بول بوجبا، قبل أن يضيف مواطنه مارسيال الثاني بالدقيقة 23.

هدف الفرنسي جعله مشتركاً في 50 هدف بالدوري الإنجليزي منذ ظهوره الأول مع الفريق.

وجاء ذلك بواقع 33 هدف مسجل كما صنع 17 هدف، أكثر من أي لاعب حالي بالشياطين الحمر.

