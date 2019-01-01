الأفريقي يهدد بعدم خوض مباراة السوبر التونسي

مباراة مرتقبة بعد غياب 18 عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيعقد نادي الأفريقي التونسي، اجتماعاً بين أعضاءه من أجل تحديد موقفها من خوض مباراة السوبر التونسي أمام الترجي.

بطل الكأس الموسم الماضي، كان قد هدد بعدم خوض المباراة، بعد تعيين الجامعة التونسية "يوسف السرايري" حكمًا للمباراة.

وحسب الصريح التونسية، فأن النادي الأفريقي لا يفكر في الانسحاب من خوض المباراة، كونها ستكلفه غرامة مالية كبيرة.

وأن القرار الصادر سيكون بمثابة ضغط على الجامعة التونسية لتغيير حكم المبارا، بسبب الغضب الجماهيري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين بطل الدوري والكأس التونسية في الرابع والعشرين من فبراير المقبل، في ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

إذا ذُكرت مباريات ليون وبرشلونة.. فيجب أن نذكر هذه اللقطة، وهذا الهدف! 🚀



تسديدة جونينيو الساقطة التي شاهدها فالديز وهي تسكن شباكه 🎯#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jUTsjNsePF — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وتعود مباراة السوبر التونسية بعد غياب دام 18 عامًا، حيث حقق الترجي اللقب الأخير للمسابقة التي أقيمت عام 2001.