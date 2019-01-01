الأفريقي التونسي يهزم منتخب ليبيا ضمن استعدادته للقاء السوبر

فرسان المتوسط يخوضون عدد من الوديات قبل الجولة الحاسمة بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الأفريقي التونسي اليوم الثلاثاء، الفوز أمام منتخب ليبيا بهدف وحيد، في لقاء ودي جمعهما على ملعب الشاذلي زويتن.

فرسان المتوسط يخوضون حاليًا معسكر إعداد في مدينة سوسة التونسية، بدأ في 15 من الشهر الجاري ومن المقرر أن ينتهي في 23 من الشهر نفسه.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أسامة الدراجي من ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الثاني.

الفريق التونسي يستعد لخوض لقاء السوبر المحلي في 24 من فبراير الجاري، أمام الترجي، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الأفريقي يهدد بعدم خوض مباراة السوبر التونسي

بينما يستعد المنتخب الليبي لملاقاة نظيره الجنوب أفريقي في 22 من مارس المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ليبيا تأتي في المركز الثالث بمجموعتها برصيد سبع نقاط، بينما تحل جنوب أفريقيا ثانيًا برصيد تسع نقاط، ويتنافسان على بطاقة التأهل الثاني عن المجموعة.