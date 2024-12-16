"الأسوأ في دورينا وكل قراراته خاطئة" .. رسالة انتقاد شديدة اللهجة للاعب الهلال والشباب هو المستفيد!

رسالة هجومية ضد لاعب الهلال..

وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة انتقاد شديدة اللهجة، إلى أحد لاعبي فريق الكرة بنادي الهلال، والذي وصفه بأنه الأسوأ في مركزه، وجميع قراراته خاطئة.

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وكان الهلال قد حصد الثلاثية في الموسم الماضي، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وحقق موسمًا بلا هزائم، على المستوى المحلي، فيما تلقت كتيبة المدرب جورج جيسوس، خسارة وحيدة، وكانت أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وأوضح السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن محمد كنو، لاعب وسط الهلال، من أسوأ اللاعبين في محور الارتكاز في دوري روشن، مضيفًا أن كل قراراته سيئة، وأكثر اللاعبين أخطاء منذ العام الماضي، كما أنه غير مميز، سواءً في البناء من الخلف أو الاستحواذ.

وأضاف "كلما شارك كنو مع الهلال وحيدًا، يكون سيئًا للغاية، وآخرها مباراة الرائد، وأقول إن مصعب الجوير جوهرة، يجب أن نحافظ عليها في المستقبل"، في إشارة إلى دعم اللاعب المُعار إلى صفوف الشباب، من الهلال، من أجل المنتخب السعودي في المرحلة المُقبلة.

وشارك كنو مع الهلال في 18 مباراة بجميع المسابقات، هذا الموسم، حيث سجل هدفًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما صنع 3 تمريرات حاسمة، بواقع واحدة في دوري روشن، واثنتين في البطولة القارية.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن، برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، ليأتي خلف الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين، فيما يتصدر الهلال جدول مجموعة الغرب، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف عن الأهلي "الوصيف".