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بالأرقام - ماذا قدمت السعودية وقطر في كأس آسيا

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تعد مواجهة منتخبي السعودية وقطر مواجهة حسم صدارة المجموعة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواصلة الانتصارات في منافسات كأس آسيا 2019، وذلك عند مواجهة قطر مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة.

وتعد مواجهة منتخبي السعودية وقطر مواجهة حسم صدارة المجموعة، حيث فاز المنتخبان في الجولتين الأولى والثانية ضد كوريا الشمالية ولبنان.

من الناحية الهجومية سجل لاعبو المنتخب السعودي في المباراتين 6 أهداف، بينما أحرز لاعبو العنابي القطري 8 أهداف.

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وبالتحول للحديث عن الفعالية الهجومية لكلا المنتخبين، فنجد أن تسديدات المنتخب السعودي وصل إلى 13 تسديدة على المرمى، و 12 خارج الخشبات الثلاث، وسدد الأخضر من داخل منطقة الجزاء 17 مرة مقابل 14 تسديدة من خارج المنطقة.

وعلى الجانب الأخر، فأن مجموع تسديدات لاعبي المنتخب القطري في المرمى إلى 11، إلى جانب سبع تسديدات كانت خارج المرمى، وبلغ عدد تسديدات قطر 14 من داخل منطقة الجزاء، و 7 من خارج المنطقة.

على الصعيد الدفاعي، نجح لاعبو المنتخب السعودي في 23 من أصل 29 مع المنافسين، مقابل 17 التحامًا ناجحًُا لقطر من مجموع 26، وخسرت قطر الكرة 256 مرة، واستعادتها 108، فيما فقد الاخضر الكرة 239 واستعادها 91 مرة.

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