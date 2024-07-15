فيديو.. فوضى واعتقالات وإخلاء للملعب.. تأجيل نهائي كوبا أمريكا!

تنظيم سيئ للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية!

شهد ملعب نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا أحداثًا مؤسفة للغاية قبل دقائق على بداية المباراة، وهو ما استدعى تأجيل ركلة البداية.

جاء هذا على خلفية اقتحام أعداد كبيرة من الجماهير لبوبات ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا، وكانت غالبية تلك الجماهير من الصف الكولومبي.

وبشكل فوري تدخلت الشرطة وقامت بمنع أعداد غفيرة من الدخول لكن بعد فوات الأوان، حيث تم تأجيل انطلاق المباراة، وإخلاء الملعب من اللاعبين الذين كانوا يقومون بالإحماء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة من المفترض أنها تم تأجيلها لمدة 30 دقيقة قابلة للزيادة، في ظل محاولات لإخلاء الملعب من أي مشجع لا يملك تذكرة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب النهائي بعد مشوار سهل حيث تفوقت على كندا في منتصف النهائي وقبلها الإكوادور في ربع النهائي، بينما تصل كولومبيا إلى النهائي بعد الفوز على البرازيل وأوروجواي.