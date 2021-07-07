الأرجنتين ضد كولومبيا: مباشر لحظة بلحظة
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الأرجنتين 0 ×0 كولومبيا
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اختيارات المحررين
تشكيل تشيلي
قرر المدرب رينالدو رويدا البدء بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
دافيد أوسبينا
ويليام تيسييو – دافينسون سانشيز – ييري مينا – دانييل مونوز
لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو
افائيل سانتوس بوري – دوفان زاباتا
تشكيل الأرجنتين
قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:
التشكيل | 4-3-3
مارتينيز
تاليافيكو، أوتامندي، بيتزيا، مولينا
دي بول، جيدو رودريجيز، لوسيلسو
ميسي، لاوتارو، نيكولاس جونزاليس
أما كولومبيا فلم تحقق اللقب سوى مرة واحدة في تاريخها وتحاول التفوق على الأرجنتين لمواجهة البرازيل في النهائي خاصة وأنها أحرجت السيليساو في دور المجموعات.
يمتلك منتخب الأرجنتين رصيدًا جيدًا في البطولة إذ وصل إلى النهائي 3 مرات في آخر 5 نسخ لكن دون أن يحقق أي لقب، كما قد تكون فرصة ليونيل ميسي الأخيرة للتتويج بالبطولة.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول في مباراة كولومبيا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.