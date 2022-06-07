أكثر من 20 مليون ريال جوائز .. بطولة سعودية جديدة مصيرها في يد الأندية

اتحاد الكرة يطالب الأندية بالرد قبل يوم 13 من يونيو الجاري

بعد تغيير نظام بطولة كأس السوبر السعودي بشكل رسمي، يسعى مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، للتطوير أكثر من المنافسة بين الأندية واللاعبين، لكن يبقى الأمر متوقفًا على رأي الأندية.

ما هي البطولة الجديدة؟

في يونيو 2021، أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، إطلاق دوري الرديف بدايةً من موسم 2022-23، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات كثيرة وترحيب أكثر.

الحديث عن هذه البطولة توقف خلال الأشهر الماضية، لكن عاد اتحاد الكرة من جديد للحديث عن الأمر مع الأندية..

وفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن اتحاد الكرة خاطب كافة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للرد بالموافقة أو الرفض قبل يوم 13 من يونيو الجاري، على المشاركة في دوري الرديف، وعلى إثر الردود سيتقرر إقامة الدوري أو تأجيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموع جوائز البطولة تصل إلى 20 مليون و800 ألف ريال، بواقع مليون و300 ألف لكل فريق للإعداد، بالإضافة إلى حوافز المراكز.

"الجزيرة" أوضحت أن صاحب المركز الأول سيحصل على 500 ألف ريال، فيما يحصل الثاني على 450 ألفًا، والثالث على 425 ألفًا، والرابع على 400 ألف ريال، وتستمر الجوائز في النقصان بفارق 25 ألف ريال بين كل مركز والتالي له.

ما هو دوري الرديف؟

مع زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي، أصبح اللاعب السعودي مهمشًا بصورة كبيرة، حتى عانى المنتخب الوطني من نقص في بعض المراكز كالمهاجم الصريح، فتقرر استحداث دوري الرديف.

دوري الرديف يعتمد على اللاعبين البدلاء في الأندية والصاعدين من فرق الشباب، بهدف منحهم فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وفي بيان الإعلان عن البطولة السابق، أوضح اتحاد الكرة أن مباريات هذا الدوري ستقام في اليوم التالي لمباريات دوري المحترفين.

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