اكتشاف فليك.. بند سري يحمي موهبة برشلونة من الهروب بثمن بخس!

خطف الأنظار بشدة..

توهج لاعب جديد من أكاديمية برشلونة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز فليك، في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر مارك برنال صاحب الـ17 عامًا بمستوى مميز في مباراتي فالنسيا وأتلتيك بيلباو، حيث شارك أساسيًا وقدم أوراق اعتماده.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لاعب برشلونة الشاب خطف أنظار العديد من كشافي الأندية، وهو ما دفع النادي الكتالوني لوضع بند سري في الشرط الجزائي بعقده قبل جولة الولايات المتحدة الأمريكية (التحضرية للموسم).

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وأضافت: "الشرط الجزائي في عقد مارك برنال هو 20 مليون يورو، يرتفع إلى 25 مليون يورو عندما يلعب 5 مباريات مع الفريق الأول، ثم 30 مليون يورو عندما يلعب 10 مباريات، و35 مليون يورو عندما يلعب 15 مباراة".

ويمتد عقد برنال حتى 30 يونيو 2026، حين ينهي مرحلة الشباب، علمًا بأن هناك 3 سنوات أخرى اختيارية (للتجديد مع برشلونة).