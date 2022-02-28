أقل من راتب صلاح الأسبوعي .. الكشف عن مكافأة ليفربول بعد الفوز بكأس الرابطة

كشفت تقارير إنجليزية عن قيمة المبلغ المالي الذي سيحصل عليه فريق ليفربول بعد حصد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية مساء أمس الأحد.

وفاز الريدز على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح 11-10 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية ذكرت أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس رابطة الإنجليزية تبلغ 200 ألف جنيه إسترليني فقط، وهي مخصصة للفرق الأربعة الأوائل.

ما هو نصيب ليفربول؟

وحسبما نشرت الصحيفة فإن آرسنال وتوتنهام، اللذان خرجا من البطولة في دور نصف النهائي، حصلا على 25 ألف جنيه إسترليني لكل منهما.

وأشارت إلى أن الوصيف تشيلسي سيحصل على جائزة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني، بينما سيحصل ليفربول البطل على 100 ألف جنيه إسترليني.

وأفادت أن قيمة تلك الجوائز تمثل تناقضًا صارخًا مع مثيلتها في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي تقدم جوائز مالية تزداد قيمتها جولة تلو الأخرى، حيث يضمن الفائز هذا الموسم ما لا يقل عن 3.4 مليون جنيه إسترليني.

ما هو راتب صلاح الأسبوعي؟

بحسب التقارير فإن راتب صلاح الأسبوعي يصل إلى 240 ألف يورو وهذا ما يخلق أزمة في الوقت الحالي بين النجم المصري وإدارة الريدز.

آخر التقارير كشفت أن مطالب صلاح المالية خلال مفاوضات التجديد مع ليفربول معقدة للغاية، وحتى الآن لا يوجد جديد بخصوص مستقبل المهاجم المصري مع الفريق.

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