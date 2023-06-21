اقترب من مزاملة كريستيانو رونالدو؟ .. مارسيلو بروزوفيتش يزيد من حماس جمهور النصر بـ"ستوري" مفاجئ

لاعب وسط إنتر التقارير ربطته بالنصر، فإلى أي شيء يلمح؟

زاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط إنتر الإيطالي، من تفاؤل جماهير النصر السعودي حول إتمام صفقته خلال الأيام القليلة المقبلة.

العالمي لم يتعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن كانت له الريادة في الصفقات العالمية في السعودية بتعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي.

ووفقًا لـ"الميدان الرياضي" القسم الرياضي في صحيفة "اليوم" السعودية، فإن وكيل بروزوفيتش سيصل للرياض قادمًا من فرنسا، غدًا الخميس، لوضع الرتوش الأخيرة حول صفقة الكرواتي.

أما بروزوفيتش من جانبه فقد قام بنشر "ستوري" غامضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حمل كلمات: "جاري التحميل .. الرجاء الانتظار".

Marcelo Brozovic Instagram

ورغم أن الـ"ستوري" لم يحمل أي مؤشر حول موافقته على عرض العالمي إلا أن جمهور الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداول الصورة على نطاق واسع، معربًا عن تفاؤله بحسم الصفقة لصالحه.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا انضم للإنتر في شتاء 2015م، وخلال الموسم المنقضي شارك في 40 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.