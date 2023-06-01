اقترب الوداع يا الأهلي .. عمر السومة على أبواب هذا النادي!

الأهلي اقترب من توديع أحد أساطيره نهائيًا وذلك بعد العودة إلى دوري المحترفين مجددًا

اقترب النجم السوري عمر السومة، قلب هجوم النادي الأهلي، من الاتفاق مع الفريق الذي سيمثله في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

السومة البالغ من العمر 34 سنة، عاد إلى الأهلي مجددًا؛ بعد موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، قضاه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

ووفقًا لصحيفة "استاد الدوحة"، بات السومة، على بُعد خطوة واحدة فقط، من التوقيع لنادي العربي، والبقاء في صفوفه، خلال الموسم الرياضي القادم.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي العملاق القطري، يرون أن النجم السوري، سيلعب دورًا كبيرًا مع الفريق، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ خاصة بعد أن تألق في الموسم الماضي.

وليد معاذ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كان قد أعلن إمكانية الاستغناء عن عمر السومة، حال التعاقد مع مهاجم أجنبي كبير، خلال الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن السومة، قاد العربي في الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023؛ للتتويج بلقب كأس أمير قطر، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مسجلًا 25 هدفًا وصانعًا 5 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع الفريق في مختلف المسابقات.