اقترب من الهلال .. "ميسي يخون برشلونة ويخضع لرغبة والده"

ليونيل ميسي على أبواب نادي الهلال

بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على أبواب الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو 2023؛ وسط تأكيدات عالمية، على عدم التجديد.

وكشفت صحيفة "La Porteria"، في خبر عاجل اليوم الثلاثاء، عن أن انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى نادي برشلونة الإسباني، أصبح شبه مستحيل.

وأعلنت الصحيفة، أن خورخي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، لا يريد عودة اللاعب إلى ناديه السابق برشلونة، على الرغم من موافقة نجله، على الحصول على راتب منخفض من العملاق الإسباني.

وأوضحت أن خورخي ميسي، يريد نقل الأسطورة الأرجنتينية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سيتحصل على راتب سنوي ضخم، يتجاوز الـ400 مليون يورو في الموسم الواحد.

وشددت الصحيفة، على أن ليونيل ميسي لا يريد معارضة والده أو الوقوف ضد رغبته في نقله إلى السعودية، على الرغم من أن اللاعب نفسه، يرى أن العودة إلى برشلونة أفضل له؛ من الناحية الرياضية والعاطفية.