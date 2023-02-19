"اقتربنا من النهاية ولابد من حل .. الوسط الرياضي السعودي محزن ومخجل"

مأساة عايد الرشيدي جعلت الجميع يتحدث عن مدى السوء الذي وصل له الوسط الرياضي في السعودية

يبدو أن قصة الناقد الرياضي عايد الرشيدي المأساوية أخرجت الكثير عن صمته تجاه ما يحدث في الوسط الرياضي السعودي، وآخرهم كان الإعلامي المخضرم تركي العجمة.

الرشيدي تحدث في مقطع فيديو مؤلم عن قصته مع إدارة نادي النصر وكيف طالبت بسجنه وتغريمه نصف مليون ريال سعودي لمجرد تغريدة كتبها ضد مجلس الإدارة، وقد تفاعل العديد من الإعلاميين والصحفيين مع الحدث.

العجمة وصف الوسط الرياضي السعودي بالمخجل والمحزن، مؤكدًا أن القادم أسوأ وأسوأ وأن النهاية باتت قريبة جدًا.

وأضاف خلال برنامجه "كورة" عبر قناة روتانا خليجية "قلت قبل 3-4 سنوات أن الوسط الرياضي يمر بحالة احتقاق وسنصل للنهاية قريبًا، نحن الآن اقتربنا من تلك النهاية، دخلنا المنعطف الأخير بالفعل".

تابع "ما يحدث في الوسط الرياضي مخجل ومحزن، أسلوب الحوار أصبح متدنٍ جدًا والسب والشتم أصبح أمرًا معتادًا، لابد أن يضع أحدهم الحل لما يحدث، الحلقة الأخيرة لم تأت بعد لكننا بتنا نرى الإعلانات الخاصة بها، لابد من حل لأن الموضوع تجاوز مرحلة التنافس الرياضي وحتى الاستفزاز بل أصبح أقرب لوصف لا أستطيع قوله احترامًا للمشاهدين".

يُشار إلى أن العجمة ليس الإعلامي الأول الذي يطلب ضبط الحوار الإعلامي الرياضي في السعودية، بل سبقه العديد من زملائه خاصة بعدما ازدادت التجاوزات في الموسمين الأخيرين.