اقترب كثيرًا .. أسطورة يوفنتوس يطير إلى السعودية لمناقشة التوقيع مع النصر

هل ينجح النصر في حسم الصفقة رسميًا؟!

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بعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.. يستعد مجلس إدارة نادي النصر السعودي؛ لـ"التوقيع" مع أحد الأسماء التاريخية، في عالم الساحرة المستديرة.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، يطير أليساندرو ديل بيرو، أسطورة نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الساعات القليلة القادمة.

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وكشفت الصحيفة، عن أن سفر ديل بيرو إلى الرياض؛ يأتي لمناقشة العرض المقدم إليه من النصر، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي.

وأكدت على أن أسطورة كرة القدم الإيطالية البالغ من العمر 48 سنة، والذي أعلن اعتزاله في يناير 2015، منفتح تمامًا على فكرة العمل في قلعة العالمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أليساندرو ديل بيرو، كان قريبًا للغاية من تولي منصب هام في يوفنتوس، أواخر 2022 وبداية العام الحالي؛ إلا أن الصفقة لم تتم، لينشغل بعدها اللاعب المعتزل، بالحصول على رخصة "UEFA Pro" التدريبية.

جدير بالذكر أن أليساندرو ديل بيرو، لعب 705 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، مسجلًا 290 هدفًا وصانعًا 178 آخرين.

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