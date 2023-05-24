اقتربت الصفقة؟ إجابة غامضة من تين هاج عن انضمام نيمار لمانشستر يونايتد!

النجم البرازيلي يقترب من الرحيل عن باريس

رفض إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، استبعاد فكرة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان بالميركاتو الصيفي القادم.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت هذا الأسبوع عن رغبة باريس في التخلص من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بوجود اهتمام من مانشستر بالحصول على خدماته لدعم هجوم الفريق.

الاقتراح الحالي هو انتقال نيمار إلى يونايتد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، وهو الأمر الذي قد يرحب به النادي الفرنسي الذي يخطط لإحداث ثورة بصفوفه للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بشكل أفضل في المستقبل القريب.

وتعليقًا على هذه الأنباء قال تين هاج قبل مواجهة تشيلسي، غدًا، الخميس، بالدوري الإنجليزي:"عندما يكون لدينا أي أخبار عن هذا الأمر سنخبركم".

وتم تفسير تصريحات الهولندي على أنها لا تستبعد صحة هذه الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول صفقة محتملة بضم نيمار الذي يرحب بخطوة الانتقال للدوري الإنجليزي وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الفرنسية.

يذكر أن البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة شارك في 29 مباراة مع باريس هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا ولعب 17 تمريرة حاسمة.