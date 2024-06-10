فيديو | بعد اقترابه من النصر .. تشيزني يصدم الجماهير بخطأ كارثي مع بولندا أمام تركيا

الحارس البولندي كاد أن يكلف منتخب بلاده هدفًا بتهوره

الأعين حاليًا في السعودية تراقب البولندي فويتشيك تشيزني؛ حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، بعد تأكيدات اقترابه من النصر رغم أنه كان على رادار الاتحاد.

الحارس البولندي قاد منتخب بلاده أمس الإثنين، للفوز أمام تركيا بثنائية مقابل هدف وحيد، في إطار ودي استعدادًا لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

هدف تركيا الوحيد خدعت به الكرة تشيزني، فبعدما سدد لاعب الخصم الكرة اصطدمت بالمدافع البولندي وغيرت اتجاهها، ليكتفي الحارس بالوقوف متفرجًا عليها وهي تسكن شباكه.

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لكن المثير هو ما حدث في الدقيقة 79 فبغرابة شديدة خرج تشيزني من منطقة جزائه للتصدي لانفراد صريح، لكنه لم ينجح في تحويل الكرة لرمية تماس، لتصل للاعب تركيا من جديد، وبينما حاول الحارس البولندي إخراجها مرة أخرى، جدد فشله، ليقوم خصمه بتسديدها من بعيد إلا أنه لحسن الحظ علت العارضة.

يذكر أن بولندا تستهل مشوارها في اليورو بمواجهة هولندا ثم النمسا ثم فرنسا؛ أيام 16 و21 و25 من يونيو الجاري.