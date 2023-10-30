"اقتدوا بقطر!" .. سالم الدوسري يتسبب في هجوم جم على اتحاد القدم السعودي

جناح الهلال يشعل الوسط الرياضي ضد اتحاد القدم..

حالة من الغضب تسيطر على الوسط الرياضي الهلالي خلال الساعات الأخيرة من اتحاد الكرة السعودي، تسبب بها سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، دون قصد منه.

التورنيدو موجود حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لحضور حفل الأفضل خلال عام 2022 المقام من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

لكن الأزمة بالنسبة للجماهير تكمن في ادعائهم أن الحساب الرسمي لاتحاد القدم لم ينشر تغريدة دعم للدوسري..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحدهم كتب: "مهزلة جديدة تضاف في خزينة الاتحاد السعودية ورؤسائه، الاتحاد القطري نزل منشور دعم للاعب المعز علي، الدوري السعودي أصبح تحت أنظار العالم ومو قادرين تنزلون منشور دعم لسالم الدوسري، والله إني متأكد 100 إن سالم مو بحاجة منشوراتكم، لكن قدر اسم سالم الذي قدم الكثير للكرة السعودية"، وأضاف آخر: "للأسف الشديد أن الاتحاد القطري يدعم لاعبه المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا واتحاد المسحل بسبب تعصب لجانه والعاملين معه من نادي النصر لم يدعموا لاعبنا الكبير سالم الدوسري المرشح لنفس الجائزة!، سالم ذهب وحيدا كما ذهب الهلال وحيدًا..! دعواتنا لسالم"، قبل أن يعلق ثالث: "تغريدة لو بالخطأ للوقوف بجانب سالم الدوسري الذي ربما غداً يحقق جائزة افضل لاعب بالقارة وهو يستحقها ، الا اذا تكرر سيناريو خلفان مع الشلهوب وتوج بها وهو لايستحقها في حينه، الاتحاد القطري يغرد من اجل المعز واتحادنا مازال صامت؟!، مايكفي الهلال راح لحاله لكأس العالم!".

لكن بالرجوع لحسابات الاتحادين القطري والسعودي تبين أن الجمهور غير محق في هجومه من ناحية مقارنته بموقف الاتحاد القطري..

حسابات كلا الاتحادين عبر منصة "إكس" اكتفت بإشارة إلى ترشيح اللاعبين للجائزة يوم إعلان المرشحين فقط، وتحديدًا يوم 13 من أكتوبر الجاري، بينما لم ينشرا أي تغريدات أخرى عقب ذلك التاريخ.

يذكر أن الدوسري ينافس القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي على الجائزة، على أن يكشف الفائز بها غدًا.