اقتحم الحرب الجماهيرية انتقامًا لروبن نيفيش .. عضو شرف الهلال يسقط محمد نور "ضحية له"

حرب بين جماهير الهلال والاتحاد..

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لم يتقبل حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، "السخرية" من النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من قِبل جماهير الاتحاد؛ ليقرر "الانتقام" بقسوة.

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نيفيش شارك في فوز الهلال على الاتحاد (2-1)، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

أحد الجماهير الاتحادية، قام بنشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس"؛ يظهر النجم البرتغالي وهو يسقط على الأرض، بعد مراوغة أكثر من رائعة، من نجم العميد الشاب أحمد الغامدي.

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وعلق المشجع على المقطع؛ قائلًا: "ثروباك.. يوم نيفيش أكل العشب بسبب الغامدي"؛ ليرد الناقور عبر حسابه بمنصة "إكس"، بمقطع فيديو آخر، يجمع بين سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، وأسطورة الاتحاد محمد نور.

المقطع الذي نشره عضو الشرف الهلالي، يظهر سقوط نور على الأرض، بعد مراوغة أكثر من رائعة من قائد الزعيم الهلالي؛ معلقًا عليه بالقول: "ثروباك.. يوم الفرج أكل أسطورتهم العشب".

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